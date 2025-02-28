氫氣球變炸彈隨時毀容　便攜爐具頻裝卸易漏氣

近期各地發生多宗氣體爆炸事件，越南女子舉辦生日派對時，蠟燭點燃氫氣球致爆炸受傷。河南商場早前有氫氣球爆炸起火，台中商場的煤氣爆炸釀嚴重傷亡。專家分析，即使氫氣球紮緊仍會漏氣，靜電產生微量火花即起火。至於便攜式爐具易有漏氣風險，使用爐具要留意有無異味。當發現氣體洩漏，專家則建議立即將供氣總掣關閉，若不幸遇爆炸，最好貼近牆身位置，減輕傷害。

化學博士鄺士山指出，氫氣球爆炸主要是因為氫氣的性質。氫氣具有極高的可燃性，當空氣中氫氣濃度達到4%至75%，遇到火花就會引發爆炸。氫氣爆炸是一種放熱反應，產生水蒸氣，瞬間膨脹數倍，產生巨大壓力。此外，氫氣球容易漏氣，分子量小，漏氣速度快，即使氣球打結再結實，也難免會有氫氣洩漏。如果周圍空氣中氫氣濃度足夠，遇到靜電或火花就會爆炸。鄺士山提醒，橙、檸檬或柑橘上有名為檸檬烯的物質，若手上沾上檸檬烯又觸碰氣球，氣球就會爆開。但香港一般不會有氫氣球，因為氫氣屬於危險品，無法購買，只能自製。

而煮食爐爆炸通常與氣體洩漏有關。鄺士山表示，若煮食位置通風良好，氣體洩漏較難積累到危險濃度，如台中商場的案例，氣體洩漏一段時間後可能達到爆炸濃度。為預防氣體洩漏，應使用氣體監測器，監測環境中的氣體濃度，一旦達到危險值就會發出警報。他續指，便攜式爐具比固定式爐具更危險，其設計可能在多次裝拆後鬆脫，導致氣體洩漏。

鄺士山提醒市民，使用爐具前若發現氣罐附近有異味則需注意。若是卡式石油氣爐具氣體洩漏，應即刻將爐具移到空曠地方。如果是家用石油氣爐具的罐裝石油氣則相對複雜，需要即刻關閉開關掣，但並不是所有人都懂。他還指，石油氣罐應避免放置在高溫環境中，石油氣罐屬密封系統，一旦過熱就會爆炸。鄺士山解釋，罐內石油氣會蒸發變成氣體，但由於罐身被封密，以致壓力增大就導致爆炸。

消防處職工總會主席聶元風也提醒市民，如果懷疑氣體洩漏，應立即關閉總掣，阻截洩漏源頭。如果無法找到漏氣源頭，應關閉漏氣區域的門口，防止火花產生，然後離開現場並報警求助。如果爐頭已經起火，毋須撲滅，只需關閉供氣總掣，火勢自然會熄滅。若撲滅火源但未止漏，可燃氣體仍會充斥空間，危險性更高。萬一遇到氣體爆炸，應盡量將身體貼近地面，避免直接承受衝擊力，以減輕傷害。