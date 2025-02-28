首現猴疱疹病亡　防護中心稱調查等無延遲　將檢視特殊個案公布做法

衞生署衞生防護中心近日公布一宗又稱猴疱疹病毒的人類感染B病毒個案，一名37歲男子遭猴子襲擊約4個月後身亡，屬香港首例。惟有意見認為病人病逝當日，應再度公布消息。防護中心今日(28日)回應查詢時表示，就這宗個案而言，在調查、控制和預防疾病，以及宣傳教育工作方面並沒有任何延遲，但會檢視現行做法，研究除公布相關流行病學調查結果和防控工作，以及進行公眾教育外，亦會在切實可行的情況下盡早公布特殊傳染病個案臨床情況的重要轉變。

防護中心續指，去年4月3日確診香港首宗人類感染B病毒個案，已即時多管齊下應對，預防有關病毒在香港傳播。除了於同日發出新聞稿公布個案詳情，包括個案當時已於深切治療部接受治療，情況危殆，亦提醒市民預防該病毒應注意的事項外，以及即時通知漁農自然護理署，以採取相應措施，包括加強巡查郊野公園和提醒遊人不要餵飼猴子。

由於該宗個案屬香港首例，防護中心亦即時加強香港的醫學監測，並於去年4月5日將此疾病列入「對公共衞生有重要影響的其他疾病及情況」名單，並致函全港醫生及醫院，向他們提供該病的臨床及流行病學資料，並提醒他們診症時應留意有關疾病和向防護中心呈報懷疑個案，以便作出跟進。

為持續教育公眾和提高市民對B病毒的關注度，防護中心亦印製了宣傳單張，並自去年4月5日持續在網站和社交媒體提供相關健康資訊。此外，署方先後於去年6月及昨日(28日)出版的《傳染病直擊》闡述該個案的流行病學最新資料，提醒公眾和醫護人員慎防B病毒。

截至目前，香港只錄得1宗人類感染B病毒個案，但該病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，而獼猴是香港常見的野生動物，因此，防護中心提醒市民不能掉以輕心，避免走近或接觸牠們，亦切勿餵飼；若被猴子咬傷或抓傷，市民應盡快以清水沖洗傷口並立即求醫。