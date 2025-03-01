去年至今年1月破獲3.8萬宗毒品案　7名重大逃犯落網

公安部公布去年持續推動涉毒違法犯罪打擊整治行動的成效。

全國公安機關自2024年以來持續推動涉毒違法犯罪打擊整治行動，深化新型毒品及芬太尼類物質專案治理，推動禁毒工作取得新成效。公安機關深入「清源斷流」行動，全面加大緝毒執法打擊力度，2024年1月至2025年1月共破獲3.8萬宗毒品犯罪案件，繳獲28.1噸各類毒品，逮捕7名公開懸賞通緝的重大涉毒逃犯。

公安部周五（2月28日）發布消息，國內去年新增列管新精神活性物質46種、麻精藥品4種，破獲1.1萬宗涉麻精藥品犯罪案件。針對青少年濫用含有依托咪酯成分的「上頭電子煙」（俗稱「太空油」）問題，公安機關部署專項打擊行動，打掉一批製造依托咪酯窩點，多部門集中整治利用電子煙涉毒涉違禁物質亂象，遏制「上頭電子煙」濫用流行擴散。

公安機關堅持將化學品管制作為遏制境內外製毒的源頭舉措，加強易製毒化學品可疑交易核查、製毒原料來源倒查，去年共破獲151宗製毒物品案件，查獲1,427.4噸製毒物品。國內新增列管7種易製毒化學品，增加24種在特定國家（地區）出口管制的易製毒化學品。公安機關務實推動禁毒國際合作，推動解決國際和地區毒品問題，中國鞏固發展與重點國家和區域合作，推動鞏固雙邊對話機制，進行「平安航道」聯合掃毒行動，合作緝捕重大涉毒逃犯，取得顯著戰果。