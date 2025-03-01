維修工人違規操作受升降機擠壓傷　報告揭窒息致死

廣東省梅州市19歲升降機維修工人王某濤，去年11月為當地一間別墅家用升降機維修保養期間，在井內發生事故導致死亡。內媒周四（2月27日）公開梅江區應急管理局的調查報告，說明了王某濤死因和追究責任問題，指他被升降機擠壓受傷，又因處於密閉空間內，最終窒息致死，死因為缺氧缺血性腦病。事後，當地政府等部門已多次協調涉事各方調解，但就賠償問題未能達成共識。

事發當日，王某濤經熟人介紹為涉事升降機執行保養工作，但進入升降機井內工作前，未按規定正確操作升降機緊急停止和檢修開關，以致升降機突然向上運行，他直接被擠壓受傷。王男被困在密封升降機井內，出現呼吸困難情況，送院搶救無效死亡。

當局調查發現，導致事故發生的直接原因是王男安全意識淡薄，在未佩戴保護工具的情況下進入升降機井，又未按規定操作。間接原因則包括涉事房屋業主林某達的家用升降機空間設置不符合規定，又在工人維修期間，未履行現場安全管理職責，對事故負有責任，當局建議作出處罰。而升降機的設計、銷售和安裝的公司因升降機空間設置不符合規定，當局同樣建議作出處罰。