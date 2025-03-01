東方日報A1： 大企業也爆煲　申破欠疫後新高

本港經濟蕭條多時，大量中小企、連鎖店舖經營困難或資金鏈斷裂倒閉，截至今年1月，勞工處於2024/2025年度的首10個月，已接獲4,278宗被僱主拖欠薪酬及補償的打工仔提出的破欠申請，疫後最慘，個案較對上一年度的全年3,749宗增加了約14%，涉款金額更飆升35%。最新破欠申請個案不但創了15年來新高，更反映打工仔被拖數的情況亦是金融海嘯以來最差！有議員表示，過去一年各行各業均面臨不少壓力，除建造、飲食、零售業等行業備受打擊外，AI潮流亦對創科業帶來新衝擊，估計2024/2025全年破欠申請個案將較上年度增長約兩成，勞工界亦稱，暫時看不到破欠申請有下降的趨勢。

截至今年1月，已有4,278宗打工仔申領破欠基金的申請，涉款逾5.34億元；2023/2024年度的申請個案只有3,749宗，涉款3.93億元，若以破欠金額計算，本年度首10個月的涉款金額已較去年全年激增35%。個案及金額激增，與今年公司清盤不少均涉規模較大的公司有關，僱員人數相應較多。

翻查破產管理署發布2023/24年報，當年3,749宗申請中，涉及可能無力償債的個案共658宗，有634宗申請是公司僱員不足20人者，只有17宗為每宗涉及20至49名僱員的個案，而涉及50至99名僱員的個案只有5宗，其餘兩宗則涉及100名或以上僱員。而在全年度批准的3,154宗申請中，有2,673宗獲准發放欠薪特惠款項，1,737宗獲准發放代通知金特惠款項，818宗獲准發放遣散費特惠款項，以及1,612宗獲准發放未放年假薪酬及/或未放法定假日薪酬特惠款項。

勞工處處長同時拒絕了64宗申請，涉及申請款項共1,050萬元，主要是由於申請人為公司註冊董事或申請超出法例規定的時限。撤回的申請則有255宗，涉及的款額為1,830萬元，其中大部分是因為僱員與其僱主或清盤人已直接達成和解協議。

申請最多的首3個行業，依然是餐飲服務活動居首，申請數目有872宗，涉款5,450萬元；接着是建造業，申請數目有540宗，申請的款額為4,750萬元；隨後是食品的製造，申請數目有420宗，申請的款額為6,040萬元。這3個行業的申請佔申請總數的48.9%，而申請的款額則佔總申請款額的41.3%。

對於本年度首10個月的破欠申請已創15年新高，議員狄志遠坦言，經濟明顯「不佳」，中小企經營困難，估計未來兩年經濟狀況都未必很快回穩，直言「都是一個艱難時期」、「我諗大家及社會都要有心理準備！」他預計未來申請破欠基金的人數或會繼續上升，預計今年申請人數有10至20%增長。

分析現時經濟實況，他估計飲食業仍會受最大影響，其次運輸業都可能受影響，因為經濟差，這些行業會首當其衝，因為「啲人消費少咗，運輸會少咗物流」，還有創科業，AI的發展可能替代了很多創科的人，因為AI都可以編寫程式等，故為他們迎來挑戰。

議員黃國亦指經濟環境差，申請破欠基金的人數料不會少於去年，展望未來亦「見唔到有跌嘅迹象」，認為建造、飲食及零售會繼續受影響，私人工程放慢對業界影響巨大，建造業仍然艱難，至於飲食及零售方面，建議當局大搞盛事活動，吸引更多旅客訪港。

■政治組

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