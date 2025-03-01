港府離地：經濟最壞情況已過去

政府預測本年度財政赤字為872億元，而下年度赤字則為670億元，滅赤要延遲3年。財金官員昨在電台節目中稱，香港經濟最壞的情況已經過去，雖然地緣政治存在不確定性，但內地經濟增長，政府會吸引投資者和人才來港，增加經濟動力。另外，政府早前稱會就美方向貨物加徵關稅向世貿申訴，當局稱需時準備、會盡快。

財金官員指歐美國家商界對香港和內地市場感興趣，認為香港可作橋樑幫助外資公司進入內地市場，相信政府專注發展經濟能帶來更多的收入，令公共財政恢復平衡。就行政、立法及司法機關等全體人員凍薪，該官員指科技改變了工作和生活方式，政府已分配資源幫助部門使用科技，提升效率、簡化及檢討工作程序，目標是用科技保持服務水平。

至於取消每年2,500元中小學及幼稚園學生津貼，該官員指現時津貼不論家庭經濟能力，針對性不足，未必幫助到有需要學生，又指目前有其他計劃協助有需要家庭，希望家長理解。

另外，美國打算向本港出口貨品加徵關稅，港府曾稱會向世貿作投訴。被問到港府是否有時間表向世貿作出投訴，商務及經濟發展局局長丘應樺昨在簡報會中表明需要時間準備。他指要整體審視加徵關稅對香港的影響，會盡快一併向世貿作出申訴。