結業慘拖糧　打工仔驚慌　紛求助破欠安全網

過去一年各行業相繼出現結業潮，包括大型連鎖健身中心舒適堡，及老牌建築商馮祥記集團，近日又有具80年歷史的保華建業申請清盤旗下幾間子公司。不少宣布結業的企業都指疫情打擊經營環境，只能無奈退場。翻查破欠基金的統計，疫情後打工仔申領破欠的個案持續上升，2019年至20年的個案只有2,771宗，其後雖一度升逾3,000宗，但在政府推出多項扶助措施後又回落至2,500宗以下，惟2022年至23年度起便持續上升。

去年3月，營運逾40年的大型建築商馮祥記，因資金周轉問題宣布清盤，遣散所有員工，至少約120人受影響。建造業總工會當時指至少收到20多名員工求助，追討30多萬元的拖欠薪金，並有約20間分判商等求助，涉及金額逾1.5億元，當中有1.2億元是工程費。

去年9月，舒適堡宣布暫時全線結業，部分分店曾以新名稱經營，但亦有員工指陷入失業困境。飲食業亦是另一重災區，大舖小店或倒閉、或易手，員工又成被犧牲的一群。

不過，破欠基金多年來均收入多於支出，截至今年1月，基金累積盈餘有73.8億元，疫情後破欠申請雖年年上升，基金仍游刃有餘。