促檢視社福醫療和教育開支　港府料大半年內有方案出爐

財政預算案促政策局，檢視社會福利、醫療衞生和教育方面的開支。財金官員今日(3月1日)在電台節目表示，政府下年度在醫療衞生、社會福利和教育開支增加的客觀條件並不一致，以醫療為例，本港面對人口高齡化，社會對醫療需求大，當局一直探索醫療服務變革，做好基層醫療 ，令市民做好健康維護，減少危疾。財金官員指，不同政策局會就相應的政策作研究，以進一步善用資源，預料大半年內將有不同方案出爐。

政府經常開支削減2%，至2027/28年度累計削減7%。財金官員指削減幅度並非保守，欲速則不達，節流效果未必好，認為2%合適。他續指，最大開支是薪酬，部門如要符合要求，人手要有所調整，公務員編制在本屆政府任期內，將削減約1萬個職位，而調整的同時，要維持公共服務水平，因此相關削減會由部門首長決定。他表示，鼓勵部門運用科技、精簡流程。

公務員凍薪，財金官員指，財政是非常主要考慮原因，今年財赤處於高水平，明年稍為降低，後年經營帳目開始回復平衡，政府率先凍薪讓社會知道當局有決心，盡快將經營帳目恢復平衡。他指，有充分考慮到公務員士氣問題，雖然幾年疫情導致赤字，地緣政治打擊資金流行及投資市場氣氛，但這個時候要體現政府與社會一起面對財赤，積極處理。

政府研向由陸路離境的私家車徵收「邊境建設費」。他強調，現時方案只屬建議，收費方案有空間探討，經港珠澳大橋過境的私家車不多，對促進兩地融合影響不大，相信有能力以私家車北上的市民經濟能力亦較好。對於有報道指，措施引起內地不滿，財金官員稱，純粹猜測。