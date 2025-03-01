「兩蚊兩折」僅萬分之一人受影響　勞福局：實現財政可持續性

新一份財政預算案提出修改「二元優惠計劃」至「兩蚊兩折」，票價高於10港元的車程，長者、殘疾人士要付車費的20%，並增設每月240程上限。勞工及福利局局長孫玉菡指認為措施影響輕微，希望在減少影響照顧長者和殘疾人士的同時，實現財政可持續性。孫指，車資持續增長，如果計劃一直維持不變，政府的補貼額會愈來愈大，亦出現長車短搭問題，相信新安排可以壓低相關開支的增長曲線，改善公共財政，期望日後長者乘車會更精打細算，未來會加強宣傳計劃的改變，「鋪天蓋地」告知長者。

孫玉菡今早(3月1日)在電台節目表示，推行樂悠咭後當局統計，每月使用兩元優惠超過240程的人士有360人，只佔整體250萬受惠對象萬分之一，75%受惠人士乘坐的交通工具車資在10元以下，要略為多付車費只屬於少數。他以離島渡輪船資50港元為例，新機制下受惠者付10港元，政府仍要補貼40港元。

政府預計不遲於明年9月落實新機制，孫玉菡表示，全港八達通機都要準確無誤調整好，工程要離線進行，要預留合理時間，優惠車程設限過往沒有做過，要讓老友記拍咭時就能看到自己餘下多少優惠車程，初步估計最可行做法是透過在港鐵站等地方設置的八達通查閱機，拍咭就能查閱餘下程數。上次將受惠對象由65歲改為60歲，花了26個月時間才完成，若八達通公司及交通營辦商作出詳細評估後認為可以加快落實，當局一定會加快。

預算案促檢視社會福利開支，孫玉菡說，現有向社福機構提供的400多億港元資助需要削減，下周一(3月3日)起將會分別約見近170間社福機構，詳細解說政府縮減開支政策，商討在資源運用上「拆牆鬆綁」，期望能加強善用資源，做到「一蚊當兩蚊使」。他解釋指，現時170多間社福機構接受社署整筆過撥款，但提供服務的單位卻數以千計。他認為，當中有空間拆牆鬆綁，減少機構要提交的資料，善用人力資源，釋放更多人手提供服務。