文在寅：有南韓政客煽動反華情緒　情況令人憂慮

南韓前總統文在寅周五（2月28日）表示，中國對南韓至關重要，但有部分南韓政客煽動反華情緒，形容令人擔憂。

文在寅當日在社交網發文，指出中國在經濟、安全、朝鮮半島和平，乃至東北亞局勢穩定方面，對車韓而言是至關重要的國家。他批評國內一些政客為戒嚴事件辯解，藉以煽動反華情緒，令人痛惜和擔憂。他提到：「無論我們多麼重視韓美同盟，也不會改變中國是（對南韓）第二重要國家的事實。」

文在寅認為，對中國而言南韓也非常重要，兩國關係既是無法搬走的鄰居，又無法背對背相處。除了一起好好生活，別無他路。他呼籲，正如南韓不應該煽動或加劇反華情緒，中國也不應該因為薩德問題而採取報復措施、庇護北韓開發核武導彈，以及對周邊國家採取霸權行為等。

韓媒指，南韓極端右翼組織和部分執政黨國民力量籍議員，近期頻頻散布中國政府干涉南韓選舉的言論，總統尹錫悅的支持者還試圖強闖中國大使館，導致國內的反華情緒升溫。南韓外長趙兌烈周三（2月26日）說，政府將持續維護好韓中關係，確保雙邊關係發展不受兩國人民感情惡化的影響。