國泰航空全球招聘　預計年底前增4千員工

國泰航空集團將舉辦招聘體驗日，啟動全球人才招募。國泰航空已完成歷時兩年的重建，集團（包括國泰航空及香港快運）的航班數量已於1月達到疫情前100%。國泰指，在此基礎上將繼續拓展，今年內將連繫顧客至全球100個目的地，集團員工總數將於年底前增加約4,000人。國泰將一連三個周末分別在香港、上海及倫敦舉辦招聘活動。此次招聘活動的職位包括機師、見習機師、機艙服務員、客戶服務主任及貴賓室職員等。

國泰表示，作為具競爭力的僱主，與員工分享成果是國泰的核心文化之一。集團為員工提供具競爭力的薪酬福利，並創造業內領先的工作環境，確保公司持續吸納和挽留人才。國泰亦定期進行內部問卷調查，了解員工對公司的意見。數據顯示，員工對公司的評分呈上升趨勢，這也證明了在員工滿意度方面的努力和成效。

國泰續指，員工享有豐厚的福利待遇，包括成為世界級優質服務品牌的一份子，享有完善的在職培訓及良好的晉升階梯，員工及家屬可享用多家航空公司的折扣機票優惠，享有全面的醫療及保險保障，工作在安全、擁抱多元共融的環境中，並享有彈性退休計劃，期待通過此次招聘活動以吸引更多人才加入。