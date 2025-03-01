人才入境計劃加申請及簽證費　議員指港收費遠低於澳洲及杜拜

新一份財政預算案宣布，人才入境計劃的首次及續簽簽證的申請費用升至600港元至1,300港元。有意見認為上述措施窒礙本港吸納人才，議員江玉歡今日(3月1日)在社交平台表示，一個地方怎樣需要人才，當地及人才各自也要一定的付出，何況本港的收費較澳洲、杜拜特已不算高，再加上公共服務收回成本的考慮，認為有關收費合理。

江玉歡表示，參考其他有類似輸入專才計劃的地方，澳洲及杜拜的簽證收費遠較香港高，特別是澳洲，首次申請費高達數千澳元，而杜拜更需要在每次申請時呈交驗身報告，要求較香港嚴謹 。

她又舉例，香港的外傭僱主每兩年續外傭的簽證申請也要付230港元(還未算領事館收費及中介費)，人才計劃下的申請人收入遠較一般外傭高，部分大機構僱主亦會代申請人支付，理應不構成太大的影響。

而且，從用者自付及能者多付的原則，十多萬入了境的人才及其家屬的續期申請對入境處產生的工作量不容忽視，故人才入境的收費確實有必要調整，最低限度要收回成本。她強調，一個地方怎樣需要人才，當地及人才各自也要一定的付出，才會成功製造雙贏的效果。香港在這方面提供了極寬鬆的條件(不少人更認為是過於寬鬆，有違政策初心)，以及就業及發展機會，人才要成功的話，同樣也要一定的付出，世界其他地方亦如此。