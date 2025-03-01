光子時鐘晶片研發成功　全球首款

內媒周五（2月28日）報道，北京大學研究團隊與中國科學院空天資訊創新研究院合作，成功開發出全球首款光子時鐘晶片，可將晶片上的時間調控速度提升100倍，從而大幅提升未來智能運算、6G通訊、空天遙感等一系列現實應用的性能。相關成果日前發表於《自然·電子學》。

研究負責人常林介紹，該晶片發展成功關鍵在於「光頻梳」技術的晶片化，透過在晶片上建構類似跑道形狀的環，讓光在其中以光速不斷「奔跑」，而每跑一圈的時間，就可以作為晶片上時鐘標準。由於這一時間非常短，通常為1秒的幾十億分之一，因此光子時鐘能以超高速展開時間調控。

研究團隊在實驗中發現，能只用一個晶片覆蓋目前所有微波頻段的時鐘，意味着該鏡片可支援5G到6G，甚至更高速度的手機通信，從而避免過去每升級一次通信方案，就需更新一次手機硬件的問題。常林又透露，該技術的另一重要應用是提升運算主頻，目前實現的時鐘頻率已超過100GHz，相當於在更短時間內計算更多次數，從而為人工智能（AI）發展提供更強算力。