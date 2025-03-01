機構推孕產資訊支援平台　12位準爸爸即場大鬥「換尿片」

多個機構合作推出「順孕無憂」計劃，並於今日(3月1日)推出網上資訊及支援平台，提供孕產知識、學習短片，以至寶寶成長紀錄等功能。今日下午，該計劃就其新資訊平台舉行啟動禮、懷孕歷程體驗展覽及「準爸爸換尿片大賽」，吸引不少新手父母到場觀摩。香港賽馬會慈善事務部主管(豐盛耆年及長者服務、健康社區)陳載英表示，今次計劃其中一個特色是與醫管局合作，讓有需要的父母於公立醫院進行產前檢查期間，即可登記參加計劃，及早得到全面支援。

醫院管理局行政總裁高拔陞於活動致詞時表示，幾年前醫管局的流動應用程式中，推出了一個供孕婦紀錄懷孕過程、身體健康狀況等資料的程式，認為日後兩個平台能夠做到互相配合，又指8間公立醫院會全力配合及推行平台。

活動現場設有懷孕歷程體驗展覽，提供孕產旅程資訊，以及懷孕的趣味體驗活動，同時舉行一場「準爸爸換尿片大賽」，有12位苦練多時的準爸爸們即席比併「換片」技術。

由去年3月起展開的「順孕無憂」支援計劃獲賽馬會贊助，提供為期3年的支援服務，為準爸媽、家庭成員以至照顧者提供協助，包括提供產前篩查、孕期健康諮詢及輔導專線、產前準備小組，以至產後跟進等。