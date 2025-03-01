衞生署HPV疫苗補種反應淡　欠宣傳溝通等於浪費公帑

衞生署去年展開人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗補種計劃，斥資購入18萬支疫苗，惟學校未見積極配合。是繼今年1月爆出衞生署推流感疫苗學校外展計劃學校興趣不足後，又一次與學校缺乏溝通。《東呼即應》邀請醫生解構，絕大部分的子宮頸癌都是HPV病毒引起，高危群體是比較早有性行為、或者有多於一個性伴侶的女士。議員則指，目前的接種率太低，宣傳非常不足，甚至有學生和家長根本不知有此接種計劃，有機會令公帑浪費。

衞生署展開HPV疫苗補種計劃，購入18萬支疫苗預計為逾5萬名女中學生免費接種兩至三劑疫苗，惟當局邀請全港約530間學校、約5.2萬名學生參加補種計劃，但參與的學校僅352間，即約66%；有27間學校選擇不參加計劃，有151間學校未有回覆，原因主要涉及學期時間表緊湊、缺乏人手等。

婦科腫瘤科專科醫生朱敏儀表示，由HPV病毒引致癌症通常需要很多年，所以可以早發現早治療，通常子宮頸癌患者都是收經婦女或差不多收經的婦女。如果未能及早發現，癌細胞可能會向側邊擴散，影響膀胱、輸尿管等，甚至引致腎衰竭。即使比較早期的子宮頸癌可以醫治，但絕大部分醫治方法都會影響婦女生育。

朱敏儀還建議，婦女應盡量去做子宮頸篩查，可以及早發現癌前期病變。若沒有特別做婦科檢查，也要留意身體異常，子宮頸癌比較普遍的病徵是不正常出血，特別是行房後的出血或者經期與經期之間的出血。

醫生指HPV疫苗最好在沒有性行為之前接種，9至14歲的兒童已可考慮接種。政府亦購入疫苗為合資格學生免費接種。不過議員葛珮帆認為，至今僅70間學校做了接種活動，約有3,700名學生接種，接種情況令人失望。很多地方連買疫苗都買不到，而香港買得到又用不完，非常浪費。

葛珮帆續指，部分學生和家長根本不知道這個接種計劃，宣傳非常不足，擔心浪費公帑和疫苗。學校的理由則是沒時間或沒人手，所以不參加計劃，這是不能接受。亦有學校指有學生家長擔心疫苗有副作用所以不參加，反映政府和學校對疫苗和預防子宮頸癌的宣傳、教育不足。