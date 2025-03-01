啟德體育園開幕禮傍晚舉行　園方提早半小時開放入場

啟德體育園今日(3月1日)傍晚6時半在主場館舉行開幕禮，預計約3萬人參與。觀眾在下午4時起開始入場，較園方公布提早半小時。現場人頭湧湧，有市民提早在零售館用膳再入場觀看表演；有粉絲帶橫幅等應援物到場支持自己的偶像；亦有內地旅客因未能搶到門票，提早在場館外碰運氣，欲購黃牛飛。

約下午3時半，啟德體育園外已人群聚集，現場秩序大致良好，有多名身穿制服及熒光黃色背心的工作人員在場，向入場觀眾指示排隊方向。由內地來港的趙小姐，因搶購不到門票，故提早在場館外碰運氣，看看能否買到黃牛飛，惟等了大半天也沒有。不過，若最終沒有門票，她會到附近商場食肆觀看轉播。

分別由廣州及深圳來港的鄧小姐及陳小姐，早前由鄧小姐在內地成功搶購到2張門票，今日結伴來港。2人中午已來換票，她們坦言場館其實離地鐵站其實很遠；她們對開幕典禮充滿期待，希望可以近距離看到明星，在典禮完結後她們會在附近購物及用膳，並在即晚返回內地。

此外，體藝館及附近的零售館，今日人流明顯增多。體藝館內有飲品店老闆指，周邊配套在開幕前仍不足，開業至今生意都未達預期，期望大會多利用體藝館舉辦活動吸引人流。有零售店在4時後，推出1元購的產品，吸引大量顧客排隊拿籌購買；亦有飲品店推出會員9折的迎新優惠。有食品店指，相信活動開始前半小時人流才會明顯增加，又指活動提早完結有助銷情。

記者約5時許進入主場館，館內已有少許觀眾入座，整體秩序良好，現場正播放音樂，有工作人員指引觀眾入座，並提醒觀眾將電話調至靜音模式。開幕典禮採用三面台座位，天幕關閉，中央草坪位置亦安排了座位。

下午6時半，開幕典禮正式開始，以播放開幕短片及香港舞蹈團的「鼓舞飛揚」鼓樂表演揭開序幕。其後，表演環節轉入「龍騰獅躍：舞龍舞獅表演」，多頭醒獅及舞龍現場獻技。

政府官員以廣東話、普通話及英文為開幕禮致辭，指100年前香港在啟德第一次成功試飛雙翼機，之後誕生了啟德機場，今天香港在啟德締造了啟德體育園，由啟航天際到締造全新體育文化藝術世界舞台，香港又一次衝上雲霄，再創高峰。