低價購貴族爵位成領主　僅供娛樂具情緒價值

內地電商平台近日興起一種浪漫又具儀式感的禮物商品，消費者最低只需花費數百元（人民幣，下同），即能獲得一個貴族爵位，甚至附贈一塊土地。內媒周四（2月27日）報道指，有關名銜不具備真正法律效力，其實是國外保護林地項目，提供有趣產品助力當地植樹。

電商平台上，不少店舖近日標榜出售西蘭公國、英國英格蘭、蘇格蘭等爵位，如勳爵和勳爵夫人售價為539元（約576港元），同時售出約1.5平方米土地。顧客購買後，可收到頭銜證明、法律契約文件、歡迎信、介紹資料和地圖等，所有文件均以英文書寫。顧客還能自稱為「Lord（領主）」，可隨時按照地圖和介紹材料，前往位於英國英格蘭等地的個人土地。

這種紀念性地塊不得用於任何其他用途，以保護地區動植物生物多樣性，有售出貴族頭銜的公司承諾為每筆訂單種植至少一棵樹。事實上，在蘇格蘭購買小塊土地不會自動獲得法律認可的貴族稱號，真正貴族頭銜只能透過繼承、與貴族家庭聯姻或由國王授予獲得。

有公司坦言，出售貴族頭銜僅供娛樂，本質上更像一份紀念品且有公益性質，旨在令人開懷大笑或成為有趣禮物，類似外國植樹活動，並非真正在法律上擁有土地所有權。購買者日常能自稱爵位頭銜，但不會被賦予真正貴族身份，也不會進入貴族階級或享有相關特權。不過，仍有不少人認為這是有趣的購物體驗，提供了很好的情緒價值。