開發商拒繳公攤電費　居民面臨停水停電風險

江西省南昌市新建區溪霞鎮有民眾日前反映，其所住屋苑的開發商拒絕繳納公攤電費，導致居民面臨停水停電。南昌市新建區溪霞鎮政府工作人員上周五（2月28日）表示，涉事開發商已承諾將會在本月初繳納。

市民江雯（化名）所住屋苑是建在山上的別墅區，由江西中農房投資置業有限公司開發。開發商的售樓部、樣板房電表和保障居民日常生活的公共設施電表相連，用電計入小區公攤電費中。由於江西中農拒絕繳納公攤電費，屋苑業主上月接到當地供電所工作人員的通知，聲稱一旦欠費，系統會自動斷電，加上小區在山上，用水均需二次供水，一旦公區斷電，水泵無法泵水。

江雯指，去年10月，屋苑原本的物業金科智慧服務集團股份有限公司通知業主，將在今年1月1日退出屋苑。然而，在該物業公司退出之前，其與江西中農共欠繳2024年公區水費約8萬元人民幣（約8.5萬港元）。今年春節前，在當地政府、住建局、金科智慧、江西中農在場的協調會上，金科智慧與江西中農承諾將於2月14日補繳所欠水費，但截至目前這筆錢仍未繳上。