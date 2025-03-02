東方日報A1：西醫紛退休移民　公私同診亮紅燈

本港醫生短缺，政府近年推行多個公私營醫療協作計劃，盼私營醫療體系可緩減公院壓力，不過，衞生署公布去年長者醫療券使用及補助數據，卻發現去年參加長者醫療券的西醫按年減少250多人，該署解釋，去年有近300名醫生因沒有加入政府《基層醫療指南》，而被醫療券計劃除名。有業界人士解釋，本港註冊西醫不少已年過60歲，行內近年已受「退休潮」困擾，參與計劃人數減少。亦有指，過去幾年的移民潮導致不少醫生流失，基層醫療服務人手亦難免受衝擊。

長者醫療券是當局轉移醫療服務至私營醫療體系的其中一大計劃，惟衞生署最新數據卻顯示，服務量最高的西醫參與人數，2024年不升反跌，由上一年的3,703人跌至3,451人，按年減少252人。服務人手減少的同時，需求卻居高不下。本報向衞生署查詢後發現，去年約有290名醫生於兩個月寬限期結束之後仍未有加入《指南》，被署方從計劃名單中除名。

該項規定是前年10月宣布，所有參與基層醫療健康計劃的醫生必須加入《基層醫療健康指南》，計劃包括疫苗資助計劃、慢性疾病共同治理先導計劃、長者醫療券計劃、大腸癌篩查計劃和普通科門診公私營協作計劃等。而昨日起，牙醫服務提供者亦必須加入《指南》，方能參與醫療券計劃。至於中醫的醫療券服務，則暫時未受限制。

西醫工會會長陸偉亮指出，近年西醫參加《指南》人手減少，並非對基層服務有抗拒，而是近期有不少約60至80多歲、「擺街檔」的私家醫生相繼退休，這一波「退休潮」與當年「嬰兒潮」有關，而新入行的家庭醫生人數雖不少，但要獨立經營診所的醫生壓力也不小。

他說：「單人診所工作內容繁複，由「入藥、出糧、處理租務」均要「一腳踢」，新一代醫生注重「工作與生活平衡」（Work-life balance），寧願加入大型連鎖醫療公司打工，變相令單人診所減少。

截至去年3月底，全港有16,459名醫生，即每1,000人只有約2.16名醫生，其中公私營人手各佔約一半。而政府早在2023年的《醫療人力推算》已預計，醫生人手短缺問題將持續逾十年，預計2030年、2035年及2040的醫生人手與需求差距分別達1,570、1,400及1,200名。為增加醫生人手，日前出爐的《財政預算案》已提出將現時的590個醫科生學額，於下學年增至650個，短期人手方面，則會透過吸納非本地註冊醫生等緩解壓力。

醫衞界議員林哲玄表示，傳統醫學教育中，不少臨床教學都需要到醫院進行，加上醫科生們的偶像亦可能來自各種專科，令不少人選擇各類專科而非家庭醫學。他認為要吸引更多人投身家庭醫學服務，需要從教育方面着手，例如增加相關課程的比重等。而基層醫療方面，政府需要多與醫生講解相關政策，並與前線家庭醫生溝通，了解各診所的實際情況，從而作出協調。

政府於2022年推出《基層醫療健康藍圖》，提倡以預防、「早發現早治療」為重的社區醫療系統，其中包括透過政府資助及公私營協作的醫療服務等，冀做到「一人一家庭醫生」，加強基層醫療（Primary Healthcare）發展。

■政治組報道

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