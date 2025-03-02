當局指人工智能會拓展應用　包括在政府內部

新一份《財政預算案》提出預留10億港元，成立香港人工智能研發院，引導及幫助香港的人工智能創新研發和產業應用。創新科技及工業局局長孫東今日(2日)在電台節目表示，政府在面臨公共財政嚴峻挑戰下，仍要繼續發展人工智能，因為人工智能將重塑人類生活，並有助推動高質量發展。他稱，人工智能會拓展應用，包括在政府內部，以至金融、醫療、教育等領域。期望研發院幫助在算法和科技上取得突破，下一步會爭取數據共享，包括與內地跨境數據流通，並引入國際數據，將香港打造成「數據港」。

另外，除了幫助傳統工業轉型升級，亦要推展新型工業發展，「新型工業加速計劃」批出了首宗申請，支持企業設立全新智能生產設施。去年本港初創企業增長逾1成，達到4,700間，香港要建設國際創新科技中心，須有自己的明星企業，會透過「創科加速器先導計劃」，為企業配對資助，冀有更多具經驗的初創企業，來港建立基地。香港創科發展要堅持高增值和有特色，但資金和土地仍然是兩大難題，過往受產業政策影響，本港投資環境不算成熟，要加快批出河套區創科土地，引進企業來港。