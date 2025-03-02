徐家匯昨午28℃　上海150年來最熱3月初

上海市徐家匯站上周六（1日）下午2時許，氣溫達到28.0℃，是上海150多年以來最熱的三月初。

根據上海市氣象服務中心此前消息，徐家匯站有正式氣象紀錄以來，2月26日至3月5日期間，最暖的一天出現在1921年2月27日，最高氣溫達28.5℃，其次是1966年3月2日的27.4℃。當地氣象部門預計，周日上海最高氣溫仍維持27℃至28℃。

全國天氣方面，中央氣象台周日（2日）上午6時發布暴雪黃色預警、寒潮黃色預警、大霧黃色預警、強對流天氣藍色預警、大風藍色預警。周日上午8時至周一（3日）上午8時，內蒙古、寧夏、陝西、山東等地部分地區將有暴雪，局部地區達積雪達10厘米以上。周日上午8時至周二（4日）晚上8時，華北南部及其以南的大部地區料降溫12℃至16℃，部分地區降溫18℃以上；周二早晨最低氣溫0℃線將南壓到江漢至沿淮一帶。周日上午8時起24小時，貴州、湖南、江西、湖北、河南等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣；華北南黃淮、江淮、江漢、雲南、西藏、青海、新疆等地有4至6級風，陣風7至8級。周日日間至晚上，長江口及杭州灣附近海域、舟山群島附近海域、浙江沿岸海域、上海港、寧波港將有能見度不足1公里的濃霧。