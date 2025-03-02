強姦女子未遂再殺人滅口　犯人被改判執行死刑

河南省駐馬店市平輿縣一名男子去年強姦一名19歲女子未遂，並導致女子遇溺身亡，犯人一審被判死刑緩刑，引起社會爭議。河南省高級人民法院上周五（2月28日）二審決定改判男子執行死刑，依法報請最高人民法院核准。

去年7月25日晚，犯人陳林和朋友酒後駕駛電動三輪車回家，途中遇到被害人閆某。陳林將閆某誘騙上車並載到偏僻地段，先後兩次欲強姦失敗。閆某躲避陳林期間跌入水塘，陳林怕對方報警，於是用樹枝多次敲打閆某身體不讓其上岸，終導致閆某溺水死亡。駐馬店市中級人民法院去年12月開審，今年1月一審宣判，依強姦罪、故意殺人罪，數罪併罰，判陳林死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並限制減刑。宣判後，駐馬店市人民檢察院提出抗訴，附帶民事訴訟原告人提出上訴。

河南省高級人民法院經二審審理認為，陳林對被害人心生歹念，意圖調戲，繼而多次實施強姦未遂，致當被害人因躲避侵害而掉入水塘中，陳林因恐怕罪行敗露而產生殺人滅口的念頭，導致被害人溺亡。陳林犯罪動機卑劣，犯罪手段殘忍，犯罪情節極為惡劣，結合其犯罪事實、犯罪性質、情節及對社會的危害程度，法院依法對其不予從輕處罰，遂作出上述改判。