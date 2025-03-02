發展AI關鍵產業追落後　政府組逾百間科技公司與青年交流

香港人工智能(AI)產業要追落後，新一份《財政預算案》提出預留10億港元成立香港成立香港人工智能研發院等多項措施。財金官員指會全力發展人工智能為關鍵產業，賦能傳統產業升級轉型，又將組織逾百間本地前沿的科技公司和初創公司與本港中小學生交流及實地考察，激勵青年人參與AI研發。

財金官員指面對國際大環境的變化，必須以變革回應挑戰、以創新驅動發展，以科技引領未來，發展人工智能成關鍵產業，可跳出舊有的發展模式和框架，以新的經濟增長點為香港創造新的就業機會和增加收入，推動香港的經濟結構和產業發展邁向更多元和更高水平。

政府強調重視人工智能的發展，該官員指政府亦加大投入推進算力、算法、數據、人才及資金等5方面要素的提升，加強開拓新的應用場景，並已取得一定進展，而預算案預留10億港元成立香港人工智能研發院，財金官員指作用是加速推動人工智能的上游研發、中下游成果轉化和產業應用。

該官員指香港擁有一國兩制的優勢和國際化特點，同時匯聚內地和國際的數據，加上5所全球百強大學所匯聚的強大基礎研究實力，讓本港有條件進一步推動人工智能在港的前沿研究和落地應用，並發展成為人工智能產業國際交流協作的樞紐。

在人才培育方面，該官員指當局聯繫了多家在港的大型科技企業，並將組織逾百家本地前沿的科技公司和初創公司，把行業裏最優秀的資源連接到本港中學和小學通過不同模式的互動交流以及實地考察，包括親身接觸科技產品，又或是把校園編程結合實踐場景，讓學生能「看得見、摸得到」AI技術的應用，激勵他們參與其中。

該官員指有關計劃得到科技業界的積極響應，而港投公司、科學園及數碼港也將統籌大批科技初創參與其中。