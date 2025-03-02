美烏罵戰惹疑慮　台稱局勢及戰略地位與烏不同

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基周五（2月28日）在白宮會面爆發罵戰，「今日烏克蘭，明日台灣」的憂慮再次升溫。台媒周日（3月2日）引述台灣國安人士指，特朗普有自己的行事風格，台灣政府會透過官方對官方等既有管道，持續跟美方保持密切互動。

國安人士指出，台灣與烏克蘭局勢、戰略地位都不同，「今日烏克蘭，明日台灣」就是中國大陸對台的「失敗論」認知操作，目的是分化台美關係，正中北京下懷。台灣不論地緣位置或經濟總體實力，都具有重要的戰略角色，特朗普有其行事風格，但他治下的國務院、國防部高級官員都一再表達對台灣的高度支持。

熟悉台美關係的綠營人士表示，台灣與烏克蘭面臨的地緣與安全環境不同，台灣不能跟烏克蘭情勢類比，且台美在地緣政治、戰略與民主價值上，意見長期一致，但必須注意特朗普的個人風格確實與傳統共和黨政治人物不同，比起美國過去與盟友是以民主等價值為核心，特朗普更重視「對等關係」，例如美國陸續宣布對其他國家加徵關稅。台灣領導人賴清德日前已拍板將提高國防經費到佔國內生產總值（GDP）的3%，在經貿層面也會擴大對美投資、採購，一方面是強化國防、提升自我防衞，也符合美國等民主盟友對台灣的期待，美方自然亦了解台灣政府想傳達的訊息。

該名綠營人士續指，台美在行政、立法部門都有長期的溝通管道，議會尤其是台美外交的重中之重，對於特朗普政府上台後的領導階層，台灣政府也在努力建立管道，持續與美方溝通。