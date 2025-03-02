環境局檢視新發展區供冷系統　預計慳400億元工程開支

政府在剛發表的財政預算案中表示，正在檢視在洪水橋、廈村和新田科技城等新發展區提供區域供冷系統的規模和推進模式，務求更具成本效益地配合當地發展，初步估計可節省不少於400億港元的工程開支。環境及生態局發文指，區域供冷系統簡單概括是地區性的中央供冷系統，相對各自裝置製冷系統，其規模效應可以提高製冷效率和成本效益，而香港現時在啟德亦有採用。

環境及生態局局長謝展寰表示，在去年第四季已要求檢視在這兩個新發展區提供區域供冷系統的規模、優次和推進模式，把政府工程縮減至絕對必要的範圍，務求更具成本效益地配合當地發展。當前檢視仍在進行中，但初步估計可節省不少於400億港元的政府開支，預計將在第二季向立法會環境事務委員會報告檢視結果。

謝展寰還指，香港第一個區域供冷系統設在啟德，為該區的非住宅建築物提供空調冷氣，新落成的啟德體育園也是區域供冷系統的使用者。目前除了使用中的啟德區域供冷系統，東涌和古洞北新發展區的區域供冷系統已在建設中，而洪水橋／廈村和新田科技城新發展區的區域供冷系統工程則還在初始或規劃階段。特別是洪水橋／廈村和新田科技城的區域供冷系統，按現時規劃將會是香港最大規模的區域供冷系統，政府工程費用達到數百億元。