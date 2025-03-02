東江水輸港60周年　累計供水300億立方米

東深供水工程是上世紀為解決香港水荒而興建。

東江—深圳供水工程（東深供水工程）是上世紀為解決香港水荒而興建的跨流域大型調水工程。上周六（1日）是東深供水工程正式通水暨廣東對香港供水60周年，通水以來累計供水達671億立方米，其中對香港供水300億立方米，佔香港淡水總用量近80%。

1960年代，東深供水工程僅花一年時間便完成，將東江水引入香港。到1970年代至2003年，東深供水工程先後進行4次擴建和改造，年供水規模由0.68億立方米提升至24.23億立方米。2020年至2022年初，東江流域遭遇連旱特旱，廣東省通過實施科學精細調度、挖潛供水、全面節水等措施，3年間對港年供水量均超過8億立方米，創歷史新高。

通水以來，粵港雙方簽訂了13份供水協議。廣東先後推動實施一系列法規制度，全方位保護好東江水，東江幹流、重要水源地及20個監測水庫（湖泊）水質總體穩定達標。此外，廣東省水利廳設立水調度管理處負責對港供水管理工作，成立省東江流域管理局，統籌各地市水利部門及運行管理部門，保障對港供水安全。