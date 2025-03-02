逾60團體聯署　殘酷對待動物刑罰增至7年　促引入飼者扣分制

虐待動物事件一宗也嫌多，但本港最近發生虐待動物個案卻見升勢。多個動物組織昨日(1日)發表聯署聲明，指有兇徒設置非法捕獸器及投毒，導許多動物受傷，更有兇徒斬貓頭祭祀和蒙頭虐殺貓貓等，聲明建議將殘酷對待動物刑罰增至7年，最高罰款提升至100萬元；照顧者若遺棄動物是犯法，以及制訂全面的動物福利藍圖，包括引入飼者扣分制、重新審視「人道毀滅」的準則及程序。

參與是次聯署聲明組織包括毛守救援、浪浪之家、香港動物輔助治療協會⁠和⁠⁠浪浪協進會等。聲明指出，本港接連發生多宗嚴重虐待動物案件，包括設置非法捕獸器及投毒個案，更有兇徒斬貓頭祭祀和蒙頭虐殺貓貓等。更令人憂慮的是投毒地點多選在民居附近的街道或公園，不僅危害動物生命，更可能威脅市民生命安全，促請當局高度重視此類案件，加強巡查執法，將兇徒緝拿歸案。

聲明引述立法會文件的建議，將最高監禁刑期由現時的3年增至7年，最高罰款則由20萬元提升至100萬元，同時建議將量刑起點定為12個月或以上，以確保刑罰能切實反映罪行的嚴重性。對於嚴重案件，他們建議法庭可按情況判處已定罪人士喪失飼養動物的權利，藉此彰顯罪行的嚴重性，加強刑罰的阻嚇作用。同時建議將遺棄動物同樣視為違反照顧者謹慎責任，亦會觸犯法例。

聲明亦指儘管《動物福利法》的公眾諮詢已於2019年展開，惟至今仍未完成立法，促請政府制定全面的動物福利藍圖，並取代《防止殘酷對待動物條例》，《動物福利法》應包括擴大保障範圍至流浪動物及野生動物、建立長遠而有效的流浪動物管理政策、重新審視「人道毀滅」的準則及程序和引入飼者扣分制等。

組織亦稱建議透過加強公民教育，提升寵主飼養責任意識及推廣動物共融社區概念，亦可透過寵物友善提振經濟；建議修訂食環署規例，容許食肆自行決定是否接待攜帶寵物的顧客，研究放寬公共交通工具對寵物的限制，倡議開放部分公屋為寵物友善公屋等。