調查指3成被訪女僱員曾受職場性騷擾　6成事主無求助

職場性騷擾的問題愈趨嚴重。有調查結果發現逾3成女性僱員曾受職場性騷擾，但有6成事主沒有求助。

議員葛珮帆聯同香港中小型企業聯合會、大灣區香港女企業家總會及香港島婦女聯會，今日（2日）聯合舉辦「履行企業ESG責任 拒絕職場性騷擾」行動日，並發布關於職場性騷擾網上問卷調查。

調查以網上問卷形式，訪問104名僱主或部門主管和311名女性僱員；有90%受訪企業指沒有收過性騷擾投訴，但超過3成受訪僱員就表示過去3年曾經受到職場性騷擾，主要是涉及身體接觸、語言、文字訊息上的騷擾，大多數事主都不願張揚，或傾向內部處理。

同時又發現逾兩成本的受訪女性員工表示曾受過預防職場性騷擾相關培訓，另只有不到一半受訪企業和女性員工表示公司有制訂「職場性騷擾」相關政策。

葛珮帆說：「大部分員工可能也不知道何謂職場性騷擾，令到大家可能就算遇到好色的同事、覺得被冒犯的場景，可能都覺得見怪不怪，平時也是這樣，投訴也沒有用，投訴也沒有人理我，或者投訴反而會否令自己失去工作？所以令她們不作出投訴。」

該等團體倡議將保障在職婦女免受性騷擾納入企業環境、社會和公司治理（ESG）的重要指標之一，又呼籲社會更加關注女性在職場遭遇性騷擾的問題，並敦促所有企業盡快制訂「性騷擾指引聲明」，建立清晰的投訴渠道和處理程序，推行嚴謹的員工手冊，並提供適切的培訓。