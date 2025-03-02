內地去年社保就業支出4.21萬億人民幣　首超教育開支

內地人口高齡化加速，財政在社保方面補貼增多，2024年更首次超越教育支出，成為一般公共預算支出的第一大項目。

內媒上周六（1日）引述財政部數據，2024年全國一般公共預算支出科目中，社會保障和就業支出約4.21萬億元（人民幣，下同，約4.53萬億港元），而教育支出為4.2萬億元（約4.52萬億港元）。自財政部公開支出科目以來，教育支出規模一直穩居榜首，比如2012年教育支出超出社保和就業支出約8,623億元（約9,298億港元），惟近年差距持續收窄。2020年教育支出較社保和就業支出多約3,756億元（約4,050億港元），2022年約2,852億元（約3,075億港元），2023年進一步減至約1,359億元（約1,465億港元），到去年教育支出首次被社保和就業支出反超。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，社保和就業支出超過教育支出，跟人口結構有關。人口高齡化、少子化並存，前者意味着需要增加養老支出，後者意味着教育經費以及教育區域布局需要優化調整。上海財經大學教授鄭春榮根據以往數據分析發現，社保和就業支出的快速增加，主要是行政事業單位養老支出和財政對基本養老保險基金補助增加較快，而背後原因還是中國高齡化速度加快，60後的退休人士增長很快，且養老金上調，令支出增加。