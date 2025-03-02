明起落足9日雨　「驚蟄」迎冷鋒降溫　婦女節最低14°C

踏入春天乍暖還寒，本周三(5日)便是廿四節氣中的「驚蟄」，雖然代表氣溫會開始回暖，並有可能行雷，不過天文台預料一道冷鋒會在前一天橫過廣東，即本周二(4日)殺到，當地起連續6天逐步降溫，本周六(8日)適逢婦女節，當天及前一天最低為攝氏14度，加上未來9天相當潮濕及有雨，相信體感溫度更低！濕凍將至，大家出門或去打小人，記得保暖之餘，都要帶遮傍身。

一股潮濕的海洋氣流會在明日(3日)繼續影響廣東沿岸，該區早晚有霧，日間相當溫暖。而一道冷鋒會在本周二橫過廣東，同時受高空擾動影響，該區有驟雨及雷暴。受隨後的東北季候風及其補充影響，本周中至後期華南沿岸氣溫逐步下降及有幾陣雨，接近周末天氣相當清涼，預料季候風會在下周初稍為緩和。

九天天氣預報顯示，未來一連9天有雨落，明日早晚潮濕有霧，氣溫介乎攝氏21至26度，日間短暫時間有陽光及相當溫暖，稍後有幾陣驟雨；本周二能見度較低，初時局部地區有雷暴，氣溫稍降介乎攝氏18至22度；翌日起一連5天開始轉涼，早晚清涼及有幾陣雨，至本周五(7日)及六跌至最低攝氏14度；到下周一及二(10日及11日)氣溫稍有回升，但仍介乎攝氏17至21度，且短暫時間有陽光，有一兩陣雨。