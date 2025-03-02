紅十字會辦定向挑戰逾3500人參加　體驗施行心肺復甦法等急救知識

香港紅十字會今日(2日)舉行「第三屆紅十字會定向挑戰」活動啟動禮。機構指共吸引超過3,500位參加者，他們在九龍東區尋找超過80個指定「打卡點」並完成各種任務，希望透過今次慈善活動，讓公眾了解更多災難應變及備災知識，鼓勵大家身體力行，實踐人道精神。活動收益扣除行政費用後，將撥捐支持本會各項人道服務，幫助社會上有需要的人士。

今屆「定向挑戰」於昨日(1日)至今日舉行，以「Stay Strong！齊撐韌性社區」為主題，增設醫護盃、學界盃、紀律部隊盃及善團盃，活動特設5個「實體任務點」，讓參加者體驗模擬為傷者包紮、使用自動體外心臟去纖維性顫動器（AED）及施行心肺復甦法、模擬家居火警逃生、模擬低窪地區疊沙包挑戰等，學習備災及急救知識，加深了解本會的緊急救援及備災工作。今年，各個「實體任務點」亦增設「心意卡傳心意」加油站，參加者可以寫上心意卡，支持社會上有需要人士。

勞工及福利局局長孫玉菡指，啟動禮亦邀得多位年近80歲的老友記參加者出席，分享參與活動的原因及建立韌性社區的重要性，當我們掌握急救知識，不幸遇上危難時也可以救人自助。希望大家提高備災意識，為應對災難做好準備。