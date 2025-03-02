預算案未提明日大嶼　行會成員：可開發大嶼南高端度假勝地

政府日前公布新一份《財政預算案》，但未提及「明日大嶼」發展計劃。身兼行政會議成員的議員林健鋒今（2日）在電台節目中建議開發大嶼南作高端度假勝地，提升本港旅遊吸引力。他又認為招商引資是解決財赤的關鍵，呼籲政府靈活處理土地規劃及基建項目。

早前在立法會財務委員會上，亦有其他議員質疑「明日大嶼」項目是否「胎死腹中」。財金官員解釋，本港現階段須全力推展北部都會區，「明日大嶼」排在北都之後。林健鋒則認為政府應開發大嶼南作高端度假勝地，提升本港旅遊吸引力。

他指政府在基建和土地規劃方面要保持靈活性，北都是本港未來經濟發展重要引擎，應加快規劃建設，吸引高科技企業或工業項目進駐。他以飛機拆卸工程為例，可考慮成立安裝拆卸培訓中心，讓香港成為國際飛機零件中心。

在基建資金方面，他建議政府通過發債來推動大型基建項目，同時可以通過稅收和土地收益來償還債務，形成良性循環。他建議政商合作，參考沙田第一城開發模式的成功經驗，共同推動項目發展。

林健鋒指財赤問題必需通過開源節流來解決，但是單靠節省無法填補龐大財政缺口，招商引資是重中之重。他建議政府加大力度吸引外資企業來港，通過香港低稅制和良好營商環境賺錢交稅，增加政府稅收、改善庫房收入。