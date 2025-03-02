只就飛機私家車收離境稅　財金官員：不考慮高鐵離境稅

《財政預算案》提出多項開源措施，例如增加私家車陸路離境稅、機場離境稅。但就有聲音認為應就乘坐高鐵收取離境稅。財金官員今（2日）在電視節目中表明不會考慮，又指措施考慮不影響相對競爭力、能者多付及用者自付3個原則，盡可能減低對一般市民的影響。

就各種有關離境稅的聲音，財金官員解釋，指現時私家車只佔各種北上交通工具的約15%，認為駕駛人士經濟能力較好，開徵稅項影響相對輕微。財金官員強調政府在邊境設施投放不少建設，維護也要費用，從用者自付的角度應該收取些少，但是計劃仍在設想階段、可以再商量。就有聲音認為高鐵離境亦應受需，財金官員說當局不會考慮。

在節流方面，預算案提出「強化版財政整合計劃」，包括至2027/28年度累計削減政府經常開支7%。財金官員強調政府投放資源協助基層，社福、醫療及教育三個政策局每年撥款過千億元，而且一直有增加。財金官員期望相關政策局檢視現時服務並善用科技，最有效善用資源服務市民，但沒硬指標。

政府預測本港經濟全年實質增長介乎百分之2至3，財金官員說，考慮到地緣政治因素，目前中美關係或影響投資市場氣氛及資金流，波動會稍大，因此預測需要穩陣一點。