聽障自閉患者「聲途啟航」　一站式服務首輪支援50基層家庭

自閉症與聽障的關聯性常被忽略，導致患者可能面對診斷延誤和服務錯配的困境。為協助同時患有自閉症及聽障的人士，峰力香港聽覺中心今日(2日)起展開「聲途啟航計劃」，為患有聽力障礙的自閉症人士及其照顧者提供一站式支援服務，首階段將優先服務50個低收入家庭。

語聲社企聯合創始人及董事長、大學教授李月裳表示，自閉症與聽障具顯著關聯性，並引述研究指，自閉症兒童患有聽力障礙的機率是非自閉症兒童的4.7倍；在香港，15歲以下兒童自閉症的普遍率約為1.4%，聽力障礙的普遍率為3.3%，情況不容忽視。由於自閉症及聽障可能表現出相似症狀，例如對人類語音反應微弱，因此難以判斷兒童無反應是行為問題還是感官缺陷所引致，容易導致誤判誤診。

計劃發起人峰力香港聽覺中心、香港聽力學會前會長資深聽力學家甘炳基表示，雙重特殊兒童往往陷入系統性服務斷層，例如早前曾接觸到確診自閉症3年後才發現聽障的個案，期間孩子被錯誤安置於純自閉症教育機構，錯失聽覺言語治療黃金期，更因長期溝通挫敗產生嚴重行為問題。這類個案普遍面對診斷延誤與服務錯配的雙重困境，部分家庭甚至因經濟壓力無法負擔合適的助聽設備。

「聲途啟航計劃」提供三大核心服務，包括精密的聽覺評估、個人化助聽器，以及後續的家庭及學習支援跟進服務。小朋友若來自低收入的合資格家庭，更可免費享有個人化助聽器，及轉介至後續的家庭及學習支援，相信此計劃能有效填補現有服務的缺口。