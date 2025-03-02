珠寶雙展吸引4000展商參與　當局稱關稅不會削弱投資信心

本港接連舉行國際鑽石、寶石及珍珠展和國際珠寶展兩個展覽，展示各式珠寶原材料及珠寶科技等，珠寶雙展今年吸引來自超過40個國家和地區、約4,000間參展商參與。當局指，香港支持自由貿易，不認同不必要的關稅和貿易壁壘，因為影響全球貿易及資本流動，而削弱投資信心。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，當前全球經濟環境面臨不確定性，保護主義再度抬頭，影響貿易、供應鏈、現金流等，雖然對香港經濟韌性造成考驗，但讓香港更加堅定於改革、創新和提升自我。他又稱香港支持自由貿易，不認同不必要的關稅和貿易壁壘，因為影響全球貿易及資本流動，而削弱投資信心，並減慢全球經濟發展。

今屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展設有20個來自不同國家、地區及行業的展館，當中備受買家歡迎的日本（珍珠）館將雲集近百展商，帶來無與倫比的珍珠產品，包括高質的Akoya珍珠，以展示其珍珠養殖和加工技藝；今屆珠寶展則迎來全新的「黃金首飾」展區，展現款式新穎、工藝精湛的金飾，男士穿戴珠寶的潮流亦成為業界的藍海市場，今年有近200間展商在珠寶展提供男士珠寶。

丘稱，會展業是香港非常重要的產業，每年均舉辦數百場大型會議和展覽，吸引數以百萬計旅客到港，為本地旅遊、零售、餐飲等行業帶來商機。貿發局表示，珠寶雙展吸引來自超過40個國家和地區、約4,000間參展商參與，近七成來自香港以外地區，足證香港國際化及作為會議展覽中心的優勢。