打擊東九龍交通違例拘4司機　包括一通緝販毒男

執法部門昨日(2日)在東九龍區內展開打擊「酒後駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及相關違例駕駛事項的行動，期間共拘捕4名司機，並向1名司機發出口頭警告。

其中，警員昨日在承啟道截查兩輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，拘捕兩名分別姓王(40歲)及姓歐(27歲)本地男司機，兩人均涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有有效駕駛執照」被捕。

另外，警員在太子道東發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，該名姓賴(39歲)本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。以上3名被捕人已獲准保釋候查，須於3月下旬報到。

此外，警員於今日(3日)凌晨約2時50分沿彩虹道巡邏期間，發現一輛白色私家車形迹可疑，行車期間多次違反交通規例，遂尾隨該輛私家車，並在黃大仙竹園南邨成功將其截停。警員在車內檢獲約10克懷疑可卡因、一枝懷疑「太空油」連煙槍及54粒懷疑第一部危險藥物。

經初步調查後，警員發現私家車姓梁(54歲)男司機為一名被通緝人士，遂以涉嫌「販運危險藥物」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「刑事毁壞」、「擅自取用交通工具」及「危險駕駛」將其拘捕，他已被扣留調查。