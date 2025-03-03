山東多地暴雪停課列車停駛延誤　湖南天氣反常降冰雹

內地中東部近日遭遇寒潮，多地氣溫斷崖式下降。山東周日（2日）出現大範圍雨雪天氣，其中濱州市陽信縣積雪13厘米，為全省最深，淄博市一個農貿市場棚頂則因積雪坍塌。受暴雪影響，部分鐵路列車路線分別停駛或延誤。為保障師學安全，濟南、淄博、濱州多地宣布周一（3日）停課。湖南岳陽、漢壽等地周日則降下雞蛋般大小的冰雹。

山東省氣象台周日發布暴雪橙色預警、道路結冰橙色預警，濟南市、濱州市、淄博市則發布暴雪紅色預警。省氣象局首席預報員劉暢稱，濟南降雪量具極端性。截至當日下午2時，全省10市、49縣（區市）降雪，平均降雪量2.5毫米。其中濟南市區降雪量最大，達17.9毫米；其次是濱州鄒平11.3毫米和濱州市區10.7毫米。受暴雪影響，京滬高鐵、濟青高鐵、膠濟客專等線路部分區段途經列車出現不同程度延誤。據山東高速集團消息，其所轄101個收費站已因降雪等天氣原因封閉。濟南市、濱州開發區、濱城區宣布，周一所有中小學、幼稚園停課一天；淄博市高新區、張店區、濱州市開發區則表示，所有學校和幼稚園周一課程改到周六（8日）進行。

湖南多地周日天氣反常，其中岳陽最高氣溫達28℃，部分地區當晚卻下起冰雹。岳陽市氣象台周日晚上7時發布冰雹橙色預警信號，預計雲溪區、臨湘市未來兩小時可能出現冰雹，並伴隨雷電、短時強降水和雷雨大風等強對流天氣，致災性高。湖南西部鳳凰、保靖等地同日亦出現罕見的冰雹和暴雨，冰雹比鵪鶉蛋還大，將屋頂瓦片打碎。

中央氣象台周一上午6時發布寒潮藍色預警，預計當日上午8時至周二（4日）晚上8時，江淮、江漢、江南、華南、西南地區氣溫將下降6℃至10℃，其中江南中西部和東北部的部分地區降幅可達12℃以上。山東、河南、安徽、湖北等地有大雪，其中山東南部、河南東南部、安徽西北部、湖北西北部等地部分地區有暴雪。氣象專家指出，此次寒潮過程屬於典型的春季冷暖波動，並不異常，因冬春轉換本就是冷暖交替最頻繁的時節。