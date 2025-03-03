只就私家車徵陸路離境費　政府稱若對所有人徵收「打攪太多市民」

政府在新一份《財政預算案》提出開徵陸路離境私家車「邊境建設費」建議，並以每車收費200元計算稅收總額，事件引起不少批評，質疑方案遏止市民北上，更與粵車南下、大灣區融合等跨境合作政策衝突。運輸及物流局局長陳美寶今日(3日)在電台節目表示，政府一直推動大灣區融合，現時市民有不同途徑到內地，口岸營運涉及一定開支，期望以用者自付及能者多付原則，開拓收入以平衡開支。

陳稱，下一步會就口岸車流和如何收費等，進行研究。至其他經陸路北上的市民是否亦要付邊境建設費，陳卻表示，持續有不少市民北上，需要考慮市民負擔能力而取捨，在新設收費時，亦要同時顧及政府收入和對市民影響。

另外，財金官員今日在另一個電台節目亦表示，期望減少對市民影響，若對所有經陸路離境的人士加徵稅收，會「打攪太多市民」，駕車前往內地的人士有較好經濟能力。相關措施有考慮到內地與香港融合的問題，目前每年北上人次超過1億，估計即使每輛車坐4人，亦只佔整體北上人數15%，反映自駕北上屬少數。