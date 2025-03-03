謝鋒促美恪守一中原則　以台制華將引火燒身

謝鋒表示，美方當務之急是切實恪守一個中國原則。

中國駐美國大使謝鋒上周五（2月28日）應邀以視像方式，在杜克—北卡中國領導力峰會致辭。謝鋒表示，當務之急是美方切實恪守一個中國原則，按照中美三個聯合公報妥善處理台灣問題，堅決反對「台獨」，停止升級美台實質關系，停止助台拓展國際空間，「以台制華」終將引火燒身。

謝鋒指，中美長期和平共存，既是責任也是必須。希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首通話達成的重要共識，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。謝鋒又指，美國貿易戰關稅戰損人更傷己，中國早在2019年就在全球率先正式列管芬太尼類物質，近年來中美禁毒合作取得的進展有目共睹，以芬太尼為藉口揮舞「關稅大棒」只會適得其反。

謝鋒稱，面對全球性挑戰層出不窮，熱點問題此起彼伏，中美作為聯合國安理會常任理事國應該承擔大國責任、履行大國義務，維護和平、推動發展、倡導合作，向霸道霸淩、單邊主義、保護主義說不。峰會由杜克大學和北卡羅來納大學教堂山分校學生組織聯合舉辦，喬治•布殊美中關係基金會總裁方大為、達勒姆市市長威廉姆斯、美國腹地中國協會執行主任范敏等兩國教育、工商、戰略界等150多人參加。