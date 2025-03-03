靠教育吃教育　教育部前副部長除黨籍

全國兩國召開前夕，中央紀委國家監委網站周日（2日）通報，十三屆全國人大教科文衞委員會副主任委員杜玉波，以及四川省政協前黨組副書記、副主席崔保華，因嚴重違紀違法被開除黨籍。

杜玉波於1955年出生，河北晉州人，曾任北京理工大學黨委常務副書記，北京航空航天大學黨委書記，教育部副部長、黨組副書記，十三屆全國人大常委會委員、教育科學文化衞生委員會副主任委員等職。去年9月18日，杜玉波被通報受查。周日通報提到杜玉波接受可能影響公正執行公務的宴請；在職工錄用等工作中為他人牟取利益並收受財物；違規收受禮金；貪欲膨脹，「靠教育吃教育」，將教育資源當作謀私斂財工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在民辦高校設置、建設工程承攬等方面牟利，並非法收受巨額財物。

1958年出生的崔保華，山東巨野人，曾長期在四川工作，分別任四川省委常委、統戰部部長，四川省政協前黨組副書記、副主席等職。去年8月27日，崔保華被通報受查。此次通報指出，崔保華搞迷信活動；違規接受宴請；違規收受禮品禮金；違規干預插手司法活動；將公權力作為牟取私利的工具，利用職務便利為他人在工程承攬、規劃審批等方面牟利，並非法收受巨額財物。