港大醫學院推四年制第二學位醫科課程　現正接受申請

港大醫學院推出四年全日制內外全科醫學士課程第二學位入學途徑「Graduate Entry Track in Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery」(MBBS),讓持有學位人士報讀, 課程於日前已獲大學教育資助委員會批准,首年學額25個,預計首批新生於今年9月入學,現正接受報名,截止申請日期為6月20日,並將於下周三舉行入學資訊講座。

此課程的第一年將提供密集式的臨床前培訓,第二至第四年將專注於臨床訓練,學生將與六年制MBBS課程的同學一起接受沉浸式臨床訓練。港大副校長(健康)兼醫學院院長劉澤星指出,學院過往擁有取錄第二學位學生入讀MBBS課程的經驗。去年學院便收到約300名持有本科學位的人士申請報讀MBBS課程 。英國劍橋大學及牛津大學等全球頂尖醫學院已開辦四年制醫科第二學位課程,港大醫學院參考以上課程設計及經驗,從現有六年制MBBS課程取錄的第二學位學生中得到啟發,透過多元收生助醫學院持續發展。」

劉澤星指,香港社會正面對人口老化、醫療人手不足的挑戰,加快培訓人才成為當務之急,新課程為有志從醫的人士開闢新途,進一步壯大及豐富醫療系統及臨床研究的人才庫 。修讀新課程的同學將獲安排在本港及大灣區其他城市的公私營醫院,進行為期三年的臨床培訓 。