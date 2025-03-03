黎智英供稱想美國跟中國貿易談判　將香港人權法治議題帶入議程

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今日（3日）踏入第142日。黎智英續接受盤問。黎智英承認，想美國在跟中國進行貿易談判時，把香港人權和法治議題帶入議程。控方質疑此舉是敵對行動，黎智英否認。

2020年11月，黎智英於線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》稱如果美國制裁中共科技輸出，其他國家需跟隨，將嚴重打擊中國經濟。對談嘉賓、以色列前副總理夏蘭斯基提及，當年蘇聯被指迫害異見者，前美國總統卡特下令停止出售部分超級電腦去蘇聯，認為美國可以效法，並對香港及中共做同一件事。黎智英同意，說這是十分重要。在翌月另一篇專欄文章，黎智英寫到「美國若是全面禁制」、「專橫的強權將面臨挑戰，走向崩潰」。控方質疑，國安法生效後，黎智英仍繼續提到科技制裁。他不僅指出事實，還鼓吹實施，著墨於為中國帶來的負面影響。黎否認，重申當時科技制裁及封鎖已實施，他只是陳述事實及分析。

黎智英承認多次在《Live Chat with Jimmy Lai》中，提及支持美國把香港及新疆關於人權法治的議題，帶入跟中國的貿易談判中。他想看到這種情況發生，這是他的建議。控方質疑，這是一種敵對行動，想中國屈服。黎不同意，在他眼中，人權和自由是人與生俱來的權利，把兩者連繫至貿易的建議合乎邏輯。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022