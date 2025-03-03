冀3月獲撥款推港口社區系統數據共享平台　料逾5萬用戶使用

面對鄰近地區港口及物流業的競爭，外界一直要求政府推動本港港口智能化。運輸及物流局計劃試行建立「港口社區系統」(PCS)的數據共享平台，當局預料完成構建的系統可供逾5萬個用戶使用，每年可追蹤數以10萬計張貨運單，並希望能於3月底前取得立法會財務委員會批准撥款，全速推進項目。

運輸及物流局明日(4日)將向立法會經濟發展事務委員會，交代物流業發展政策，包括解釋分階段就特定貨物交付流程，當中包括建噇試行建立「港口社區系統」(PCS)的數據共享平台。當局今日(3日)在社交平台專頁發布短片，指PCS是一個數據智能基礎設施及跨企業軟件平台，利用先進創新技術，協助追蹤全球供應鏈及港口物流。

當局指本港目前缺乏統一系統，交換貨物運送資訊，而PCS將運用人工智能、大數據和區塊鏈科技，提供進出香港港口的貨物實時追蹤功能，促進航運、港口、物流、貿易業界數據互聯互通，同時聯通海、陸、空運輸環節，發揮香港多式聯運優勢。

系統亦將為企業提供增值電子服務，率先推出「一單多報」，利便企業向香港及內地海關當局進行貨物進出口報關，亦有助促進航運、港口及物流業持份者的信息聯通，提升香港港口整體競爭力。

當局指放眼世界，系統亦將促進香港與世界其他港口及全球航運數據平台對接，並能打通貿易流、資金流，透過數字化引領加快香港航運及經濟發展。

在完成構建的系統後，當局可供逾5萬個用戶使用，每年可追蹤數以10萬計張貨運單，為香港帶來重要經濟效益，並為航運物流業帶來深遠影響，進一步鞏固香港在全球供應鏈的樞紐地位。