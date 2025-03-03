廉署去年接逾2千宗與選舉無關貪污投訴　警務處成最多投訴部門

負責監察廉政公署各項工作的4個獨立諮詢委員會，今日（3日）召開記者會發表2024年工作報告。廉政公署在去年共接獲2,058宗與選舉無關的貪污投訴，較2023年增加3%；當中有1,636宗投訴屬可追查，按年增加4%。而涉及政府人員的貪污投訴有480宗，按年上升6%，其中被投訴最多的政府部門為香港警務處，共接獲108宗。

廉署去年接獲2,058宗與選舉無關的貪污投訴，當中有207人被檢控、119人被定罪，定罪率為76%。涉及政府人員的貪污投訴有480宗，按年上升6%，其中針對香港警務處的投訴最多，其次分別為懲教處及食環署，分別錄44宗及40宗貪污投訴，共16名公務員涉貪污或其他違法行為被檢控。而涉及公共機構有140宗，較2023年升26%，當中醫管局、港鐵及馬會錄得最多貪污投訴。

私營機構方面，錄得最多貪污投訴的3個界別為樓宇管理業、建造業，以及金融及保險業，其中建造業投訴數字由2023年的131宗，大幅上升至去年的190宗。

廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思表示，市民對政府人員誠信及問責要求極高，委員會欣悉整體公務員隊伍仍然保持廉潔守正，而集團式貪污亦沒有死灰復燃的跡象。

此外，政府宣布，行政長官委任及再度委任4個廉政公署諮詢委員會及廉政公署事宜投訴委員會的成員。任期由下月1日起生效，為期兩年。議員陳健波獲委任為貪污問題諮詢委員會新主席。