中泰緬開會協調打擊電騙　再遣返逾620華籍疑犯

內媒周日（2日）報道，泰國外長瑪里上月28日在曼谷主持召開泰國、緬甸、中國三方部長級會議，協調打擊電訊詐騙。與會各方同意，相關機構將依託中泰緬協調機制，進一步加強執法合作和訊息交流，以系統化和高效的方式打擊並逮捕犯罪分子，徹底解決此類問題。會上亦同意在各方準備就緒後，將盡快恢復中國籍人員的遣返工作。近期三國有關部門開展一系列聯合打擊跨國電騙，遣返620多名緬甸妙瓦底地區中國籍涉詐犯罪嫌疑人。

中方代表團由中國公安部部長助理劉忠義率領，緬方代表團由緬甸內政部副部長昂佐佐率領，泰方代表團則由國家安全委員會辦公室、國家警察總署、國防部、內政部和財政部等相關機構代表組成。會議重申三國將緊密合作，堅決打擊電騙組織，切實保障本地區人民的生命財產安全。三國還將與其他鄰國密切合作，共同消除跨國犯罪集團在該地區的活動。

會議確定將緬甸境內的中國人自願遣返回國的程序，通過泰國有序安置，並提前協調回國日期，以確保流程系統化、規範化。各方將共同制訂行動框架，以免影響邊境地區民眾生活。泰方表示，願在人道主義原則基礎上與中緬合作，重申在泰國開展的行動必須符合當地法規。瑪里當日透露，本月有約7,000名電騙園區受害者等待遣返。