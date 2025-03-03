5隊的士車隊共提供3500部車　首隊於本月底投入服務

五隊的士車隊今日（3日）舉行啟動禮，運輸及物流局局長陳美寶表示，第一隊的士車隊將會在三月底投入服務，其他車隊亦會在7月前陸續投入服務，而五隊車隊總共有3,500部的士，超過現時的士數量的六分一，期望車隊可作為「領頭羊」，是可以陸續吸引到不同的一些車主、司機加入車隊。另外，當局將修例要求司機提供至少兩種電子支付工具，陳美寶透露有關法例修訂預計會於今年第二季，並爭取在本個立法會會期提交立法會。

陳美寶又指出，在3,500部的士中有4成約1,500部將會是全新落地的士，除了新車外亦有數個賣點，包括有1,900部電動車，另外亦有輪椅的士、混能的士等，提供各種服務。而除了硬件外，所有車隊的士都設置了「三寶」，包括全球定位的系統、行車紀錄及司機監察系統，期望可以令乘客上到車之後，會感到安心、舒服，另外所有的士亦會配備一個多種的電子支付系統，方便市民以電子方式支付車資。

泰和車行的「JOIE 樂行」車隊目標於3月底投入運作，目標爭取成為全港首批進軍市場的士車隊，車隊規模達800輛，其中包括400輛豪華的士、100輛無障礙的士及300輛混能的士，預計投入運作初期，大約480輛的士投入服務。董事總經理伍海山指出，凡加入樂行車隊的司機，均需通過嚴格的面試及駕駛技術測試，並由資深教車師傅評估其駕駛態度及技術等，合格者將再接受專業培訓，內容涵蓋駕駛技術、服務標準及心理質素調控等。

另外，為確保行車安全及服務質素，車隊將引入全新「智能數碼監察系數」，遙距監控司機的駕駛行為，乘客亦可透過網約手機應用程式為司機表現評分，綜合兩者結果，若司機表現未如理想需接受再培訓課程，若情況持續及未有改善，有機會被終止合作關係，假若司機持續保持良好駕駛表現及服務質素，則會發放適當獎勵。