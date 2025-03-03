違規收送禮金　青海政法委前書記楊發森遭雙開

中央紀委國家監委周一（3日）發布消息，日前對第二十屆中央候補委員，青海省委前常委、政法委前書記楊發森嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予開除黨籍及公職處分，終止其黨的二十大代表資格；並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

調查指，楊發森喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，履行全面從嚴治黨主體責任不力；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，違規借用車輛；在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受、贈送禮金，違規從事營利活動；貪欲膨脹，搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中央紀委國家監委周日（2日）另通報，對四川省政協前黨組副書記、副主席崔保華嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現他搞迷信活動，違規接受宴請、收受禮品禮金、干預插手司法活動，利用職務便利為他人在工程承攬、規劃審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。當局決定開除其黨籍，取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，也將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。