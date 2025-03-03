快運4.24開辦日本小松航線　4小時直達玩轉北陸　限時單程208元

港人遊日直航又有新去處，香港快運(HK Express)將於由下月24日起，將推出香港唯一直飛日本石川縣小松機場的全新航線，每周3班來回航班，4小時直達北陸地區，方便港人玩轉鄰近的金澤、富山、加賀、福井等城市，感受當地的自然美景、歷史遺迹和文化，又推出限時優惠，來回小松及名古屋的「經濟飛」機票低至208港元。

小松位於日本西海岸石川縣的中心，四周環繞著令人驚嘆的風景，包括壯麗的白山和寧靜的木場潟；鄰近的金澤則以日本三大名園之一的兼六園和熱鬧的武士街區聞名，加上金澤的加賀友禪絲綢染色工藝，展現了日本豐富的歷史文化。但港人以往要前往當地，需於東京轉乘新幹線，下月底起終於毋須再奔波勞碌。

香港快運今日(3日)宣布新開辦小松航線，由香港飛往小松的航班將由4月24日起逢周一、四及六，下午2時出發；而小松飛往香港的航將在同日的晚上7時45分出發，航程歷時約4小時。快運又說旅客可以「Open Jaw」形式安排行程，自由配搭於附近的名古屋進出小松，一次過遊覽多個景點。

另外，快運又推出限時優惠，只要在今日下午2時至明日(4日)晚上11時45分，便可經快運官網或使用手機應用程式預訂小松及名古屋優惠機票，「經濟飛」單程票價低至208港元，包括一件隨身物品及一件登機行李，而票價不包括相關稅項及附加費。