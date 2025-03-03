北都36公頃土地建物流圈　料明年啟動收地　2年完成基礎設施工程

近年本港物流業地位下跌，政府提出現代物流發展行動綱領，望帶動物流業發展。當局指洪水橋／厦村新發展區的物流用地是發展物流圈的試點，有關研究已於去年展開，預計會於今年3月開始就有關研究的初步建議接觸相關持份者，以及與業界舉行簡介會並收集意見，根據目前計劃，物流圈用地的土地平整及基礎設施工程將會在2026年收地完成後兩年內陸續完成。在不斷變化的經濟環境下，會在推出土地前，邀請業界遞交發展意向書，以確保物流圈的規劃緊貼業界需求。

運輸及物流局今日（3日）向立法會經濟發展事務委員會提交文件，討論《行動綱領》)的落實進度，並就洪水橋／厦村新發展區發展物流圈規劃研究諮詢委員意見。當局指，研究用地位於洪水橋／厦村新發展區的西北部，包括洪水橋及厦村發展大綱圖上的9幅物流用地，總面積約36公頃，研究用地的土地平整和基礎建設工程，經已在洪水橋／厦村新發展區項目下展開。自有關研究展開後，研究團隊接觸了不同的業界持份，並收集了持份者就物流圈發展機遇的意見。

當局稱業界的主要意見包括物流圈能集中提供高效及高增值的供應鏈服務予各類型企業，令香港可以成為這些企業配送高價值貨物，例如電子零件、健康產品及醫療用品等的區域配送中心。物流圈內亦可提供供應鏈管理服務，包括市場拓展、諮詢服務，以及物流人才培訓；物流運作方面，業界持份者認為發展多層現代物流設施的土地面積不應少於4公頃，現代物流設施亦需要提供高樓底空間以增加每層可提供的庫存空間；大部分業界持份者認為現時公開招標出售物流用地的模式可以接受，並認為當局可以於物流圈發展初期引入錨點企業2以帶動整個物流圈發展。

此外，當局稱定位於洪水橋／厦村新發展區現代物流圈，可憑藉其位於北部都會區西邊的「高端專業服務和物流樞紐」，毗鄰深圳灣口岸和距離香港國際機場和葵青貨櫃碼頭僅20至 30分鐘車程的優勢，成為處理來往粵港澳大灣區和世界各地的空運和海運貨物的最佳物流門戶。 為了提高用地效率，建議物流圈發展多座多層現代物流設施，並預留空間發展高樓底物流設施。應業界運作需要，我們亦會考慮如何整合部分合適用地，以提供規模較大的物流空間。