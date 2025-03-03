特朗普稱華控制阿富汗前美軍基地　塔利班否認

美國總統特朗普近日指摘，中國控制了阿富汗一個至關重要的前美國軍事基地。塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）上周六（1日）回應時否認此說法，強調中國軍隊不在該處駐紮，塔利班也沒與任何國家簽訂任何此類協議，要求特朗普團隊糾正。

美媒周一（3日）報道，特朗普所指的巴格拉姆空軍基地規模龐大，位於喀布爾以北約44公里處，曾作為美國20年來領導阿富汗軍事行動的中央指揮部，直至2021年8月全面撤出、塔利班重奪政權。特朗普稱，該基地距離中國製造核導彈的地方正好一小時車程，批評前拜登政府放棄了該基地，現在由中方佔據。穆賈希德回應指，美方應避免根據未經證實的訊息，發表情緒化的言論，強調該基地由塔利班政權控制。

特朗普又批評前拜登政府對撤軍處理不當，留下價值數十億美元的裝備，讓阿富汗成為世上最大的軍事裝備銷售國之一。他強調，如美方向阿富汗提供數十億美元的人道援助，將從塔利班手中收回美國軍事裝備。穆賈希德則指，這些裝備是提供給美國支持的阿富汗前政府，現在作為戰利品屬於塔利班，將用來保衞阿富汗並反擊干預行動，如美方堅持收回，將索要大筆戰爭賠償。